Brezilya ekonomisinde resesyon korkusu tarih mi oluyor?

Brezilya ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde sergilediği makroekonomik performansla piyasa beklentilerini aşmaya devam ediyor. Brezilya Merkez Bankası (BCB) tarafından paylaşılan Ekonomik Faaliyet Endeksi (IBC-Br), şubat ayında bir önceki aya göre %0,40 oranında artış kaydederek genişleme eğiliminin üst üste ikinci ayda da korunduğunu tescilledi. Söz konusu veri, piyasaların %0,25 olan sınırlı beklentisini geride bırakmakla kalmayıp, yıllık bazda %2,60’lık bir büyümeye işaret ederek ülke ekonomisinin yapısal dayanıklılığını ortaya koydu. Özellikle tarım dışı sektörlerdeki operasyonel hareketlilik ve perakende ticaret hacmindeki istikrarlı toparlanma, ekonomik faaliyetlerin ana taşıyıcısı olarak dikkat çekiyor. Bu güçlü seyir, Brezilya’nın küresel çaptaki dezenflasyon sürecinde rakiplerinden pozitif ayrıştığını gösterirken, ekonomi yönetiminin büyüme odaklı stratejilerinin sahada karşılık bulduğunu kanıtlıyor.

İç talep ve hizmetler sektörü ekonomik genişlemenin stratejik taşıyıcıları oluyor

Brezilya’nın bu sürpriz büyüme performansının temelinde, hizmetler sektöründe yaşanan canlanma ve hanehalkı tüketimindeki istikrarlı artış yatıyor. İstihdam piyasasının güçlü yapısını koruması ve reel ücretlerdeki iyileşme, iç talebi canlı tutarken üretim kanadındaki maliyet baskılarının hafiflemesi sanayi üretimini doğrudan destekledi. Ekonomik faaliyet endeksindeki bu iki aylık kararlı yükseliş, yatırımcılar nezdinde Brezilya Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünde çok daha temkinli ve veriye dayalı bir yol izleyeceği beklentisini güçlendirdi. Mevcut tablo, Brezilya'nın sadece bir ham madde ihracatçısı olmanın ötesine geçerek, iç pazar dinamikleriyle küresel şoklara karşı bağışıklık kazanan bir yapıya evrildiğini gösteriyor. Bu ivmenin korunması halinde, yıl sonuna yönelik büyüme projeksiyonlarının yukarı yönlü revize edilmesi kaçınılmaz bir finansal zorunluluk olarak değerlendiriliyor.

Para politikası ve 2027 hedefleri ekonomik aktivitedeki canlılığı destekliyor

Ekonomik faaliyetlerdeki bu ısınma sinyalleri, Brezilya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Copom) için hem bir başarı göstergesi hem de yeni bir denge arayışını temsil ediyor. Enflasyonun hedeflenen bant aralığında tutulması çabası sürerken büyümenin canlı kalması, faiz oranlarının düşürülme hızının piyasa beklentilerinden daha yavaş gerçekleşebileceğine dair işaretler barındırıyor. 2027 yılına kadar olan ekonomik yol haritasında, Brezilya’nın yapısal reformlarla birlikte borç yükünü optimize etme ve yatırım yapılabilir notunu koruma hedefleri bu büyüme verileriyle kritik bir dayanak noktası kazandı. Küresel sermayenin Latin Amerika pazarındaki öncelikli durağı haline gelen Brezilya, ekonomik aktivite endeksindeki bu istikrarlı seyirle birlikte bölgesel liderliğini pekiştiriyor. Gelinen noktada Brezilya ekonomisi, sayısal bir büyümenin ötesinde, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik odaklı yeni bir makroekonomik dönemin kapılarını aralıyor.