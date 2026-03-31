Brezilya ekonomisinde sinyal kırmızıya döndü: Kamu borcu %80 eşiğine dayandı

Brezilya’nın mali tablosu artık sadece bir bütçe sorunu değil, tam ölçekli bir borç sürdürülebilirliği krizine dönüşüyor. Ocak ayında %78,7 olan brüt kamu borcu, şubat ayı sonunda %79,2 seviyesine ulaşarak son yılların en karamsar zirvesine yerleşti. Bu artışın hızı, ülkenin üretim kapasitesinden çok daha hızlı büyüyen bir borç stokuna işaret ediyor. Net kamu borcu tarafındaki %65,5’lik oran ise devletin elindeki varlıkların, devasa borç yükünü dengeleme gücünü kaybettiğini kanıtlıyor.

Faiz sarmalı: Borcu borçla kapatma çıkmazı

Bu borç tırmanışının arkasındaki gizli el, ülkenin katlanmak zorunda kaldığı ağır faiz yüküdür. Brezilya, kamu borcunu çevirebilmek için piyasadan borçlanmaya devam ederken, her yeni borçlanma daha yüksek faiz maliyetini de beraberinde getiriyor. Şubat ayındaki 16,388 milyar reallik birincil açık, piyasa beklentilerinden bir nebze daha iyi gelse de, bu "göreceli" iyileşme borç dağının çığ gibi büyümesini engelleyemiyor. Reel ekonomideki üretim, finansal sistemin talep ettiği faiz ödemelerini karşılamaya yetmiyor.

Mali disiplin rafta, yatırımcı güveni uçurumun kenarında

Ekonomi yönetimi için %80 borç oranı, sadece matematiksel bir veri değil, aynı zamanda küresel piyasalar nezdinde bir güven sınırı anlamına geliyor. Brezilya’nın bu sınıra ramak kalmış olması, yabancı sermayenin ülkeden kaçışını hızlandıran bir katalizöre dönüşebilir. Kamu harcamalarının kontrol altına alınamaması ve vergi gelirlerinin faiz giderlerine yetişememesi, bütçe tavanı tartışmalarını da anlamsız kılıyor. Ülke, kendi yarattığı bir borç-faiz-açık döngüsünün içine hapsolmuş durumda.

Latin Amerika için domino etkisi riski

Brezilya’nın bu mali çöküşü, sadece kendi sınırları içinde kalma riski taşımıyor. Bölgenin lokomotifi olan bir ekonominin borç krizine girmesi, tüm Güney Amerika pazarlarında risk primlerinin artmasına ve yerel para birimleri üzerinde devalüasyon baskısı oluşmasına neden olabilir. Eğer yapısal bir reform dalgası veya sert bir harcama kesintisi gelmezse, Brezilya için yılın geri kalanı ekonomik bir durgunluktan ziyade, derin bir borç krizi yönetimiyle geçecek gibi görünüyor.