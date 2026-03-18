Brezilya, enerji krizine karşı dev savunma paketini devreye aldı

Orta Doğu’da tırmanan gerilimin küresel petrol arzını tehdit etmesi ve fiyatları yukarı çekmesi üzerine Brezilya yönetimi, yerel ekonomiyi korumak adına beklenen büyük yardım paketini onayladı. Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğinde hazırlanan bu plan, hem taşımacılık sektörünü rahatlatmayı hem de gıda fiyatlarındaki artışı tetikleyen lojistik maliyetlerini dizginlemeyi amaçlıyor. Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler, ülkenin enerji devlerini ve finans kurumlarını da içine alan kolektif bir müdahale planı olarak dikkat çekiyor.

Pompa fiyatlarında vergi indirimiyle rahatlama sağlanacak

Hükümetin stratejisinin merkezinde, dizel yakıt üzerindeki mali yükü hafifletmek yer alıyor. Alınan kararla birlikte dizel üzerindeki federal vergiler tamamen sıfırlanırken, bu durumun doğrudan litre başına önemli bir indirim olarak yansıması bekleniyor. İthalatçı ve üreticilere sağlanan ek sübvansiyonlarla birleştiğinde, tüketiciye yansıyan toplam rahatlamanın kritik bir seviyeye ulaşması hedefleniyor. Bu adım, özellikle ülkenin lojistik ağının bel kemiği olan kamyon şoförlerinin artan maliyetler nedeniyle yaşadığı baskıyı azaltmak için hayati bir önem taşıyor.

Finansman yükü petrol ihracatçılarına paylaştırıldı

Hükümet, enerji maliyetlerini baskılamak amacıyla sağladığı bu yüksek tutarlı desteğin faturasını genel bütçeye yüklemek yerine, finansmanı doğrudan petrol ihracatçılarından karşılama kararı aldı. Yaklaşık 6 milyar dolarlık (30 milyar Real) kaynak paketi, ham petrol ihracatına getirilen yüzde 12’lik geçici vergi ile fonlanacak. Böylece Brezilya, dış pazara satılan petrolden elde edilen yüksek karın bir kısmını, iç piyasadaki enerji maliyetlerini sübvanse etmek için kullanarak ekonomik bir denge kurmuş olacak

Devlet kurumlarından lojistik ve sanayiye tam destek

Sürecin başarıyla yürütülmesi için devlet kontrolündeki Petrobras ve kalkınma bankası BNDES de devreye sokuldu. Petrobras, iç piyasada fiyat dalgalanmalarını önlemek adına hükümetin belirlediği stratejik sübvansiyon programına tam katılım sağlarken, BNDES ise enerji krizinden doğrudan etkilenen gübre üreticileri gibi kritik sektörlere düşük faizli kredi hatları açtı. Bu hamlelerin, enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme bir enflasyon dalgasına dönüşmesini engelleyerek Brezilya ekonomisinde bir güvenlik ağı oluşturması bekleniyor.