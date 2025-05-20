Brezilya ham çelik üretimi nisanda geriledi
Brezilya ham çelik üretimi, nisan ayında yüzde 3,1 oranında geriledi.
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Fabrikaları temsil eden Aço Brasil yaptığı açıklamada, Brezilya'da ham çelik üretiminin nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,1 düşüşle 2,628 milyon tona gerilediğini belirtti.
Aço Brasil olarak bilinen enstitünün raporunda, yerel pazardaki satışların nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 1,687 milyon tona gerilediği belirtildi.
Küresel Ekonomi