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Brezilya ham çelik üretimi nisanda geriledi

Brezilya ham çelik üretimi, nisan ayında yüzde 3,1 oranında geriledi.

Haber Merkezi
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Brezilya ham çelik üretimi nisanda geriledi
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Fabrikaları temsil eden Aço Brasil yaptığı açıklamada, Brezilya'da ham çelik üretiminin nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,1 düşüşle 2,628 milyon tona gerilediğini belirtti.

Aço Brasil olarak bilinen enstitünün raporunda, yerel pazardaki satışların nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 1,687 milyon tona gerilediği belirtildi.

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