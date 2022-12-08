Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Brezilya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13.75'te sabit tuttu.
Reuters
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Brezilya Merkez Bankası art arda üçüncü toplantıda politika faizini yüzde 13.75'te sabit tuttu ve Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın planladığı harcama artışlarından kaynaklanan mali belirsizliklere dikkat çekti.
Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulunun kararı, Lula'nın 30 Ekim'de seçimleri kazanmasından bu yana aldığı ilk karardı.
Beklentiler de faizin sabit tutulması yönündeydi.