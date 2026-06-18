Brezilya Merkez Bankası faizi üst üste üçüncü kez indirdi
Brezilya Merkez Bankası, enflasyon görünümündeki bozulmaya rağmen para politikasında temkinli gevşemeyi sürdürerek politika faizini üst üste üçüncü kez yüzde 14,25’e indirdi.
Brezilya Merkez Bankası, kötüleşen enflasyon görünümüne rağmen aşırı sıkı para politikasının gevşetilmesini temkinli biçimde sürdürerek gösterge faizini üst üste üçüncü toplantıda çeyrek puan indirdi.
Gabriel Galípolo başkanlığındaki politika yapıcılar, gösterge faiz Selic'i yüzde 14,25'e çekti. Karar, ekonomistlerin beklentisiyle uyumlu gerçekleşti.
Banka, toplantı sonrası yayımladığı açıklamada, kararın yüksek belirsizlik ortamında alındığını ve ekonomiyi korumaya da yardımcı olacağını belirtti. Açıklamada, fiyat istikrarının sağlanması yönündeki temel amaçtan ödün vermeksizin, bu kararın aynı zamanda ekonomik dalgalanmaların yumuşatılması ve tam istihdamın desteklenmesi anlamına geldiği ifade edildi.
Açıklamada, mevcut enflasyonun merkez bankasının tolerans aralığının üzerinde bulunduğu kaydedildi. Enerji maliyetlerinde bir miktar gerileme görülmesine karşın, enflasyon beklentilerinin yüzde 3'lük hedefin üzerine çıktığı belirtildi.