Brezilya’da %3,9’luk enflasyon bir illüzyon mu? Enerji krizi kapıda mı?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından açıklanan verilere göre Mart 2026 itibarıyla tüketici fiyat endeksi son yılların en düşük seviyelerinden biri olan yüzde 3,9 bandına geriledi. Hükümet kanadı bu rakamı ekonomik istikrarın bir kanıtı olarak sunarken piyasa dinamikleri çok daha kritik bir sürece işaret ediyor.

Enflasyondaki geri çekilme gıda fiyatlarındaki dönemsel gevşeme ve Brezilya Merkez Bankası'nın (BCB) uzun süredir sürdürdüğü sıkı para politikasının bir sonucu olarak kaydedildi. Ancak düşük oranlı manşet enflasyonun altında ekonominin ana çarkı olan enerji kalemi sessiz bir risk unsuru olarak varlığını koruyor.

Enerji fiyatları enflasyon hedefini tehdit ediyor

Mevcut verilere göre Brezilya ekonomisini önümüzdeki dönemde sert bir maliyet artışı bekliyor. Baraj doluluk oranlarının alarm vermesiyle birlikte enerji regülatörü ANEEL’in yüksek tarifeli kırmızı bayrak uygulamasına geçmesi öngörülüyor. Bu durumun hanehalkı faturalarında çift haneli artışlara yol açması kaçınılmaz bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

Sadece elektrik değil küresel petrol piyasasındaki hareketlilik de Petrobras üzerindeki fiyat baskısını zirveye taşımış durumda. Brent petrolün 90 dolar sınırına dayanması ulaşım ve lojistik maliyetlerini doğrudan tetikleme potansiyeli taşıyor. Lojistik zincirinin büyük oranda karayolu taşımacılığına dayandığı ülkede enerji maliyetlerindeki en ufak bir yükseliş iğneden ipliğe her ürünün etiketini yeniden yukarı çekecek bir güce sahip.

Brezilya Merkez Bankası’nın faiz kararı kritik eşikte

Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto’nun temkinli duruşu enerji kaynaklı risklerin ciddiyetini doğrular nitelikte bir seyir izliyor. Mevcut yüzde 3,9’luk veri her ne kadar faiz indirimi beklentisi yaratsa da enerji fiyatlarındaki belirsizlik bankayı faizleri yüksek seviyelerde sabit tutmaya zorlayabilir.

Özetle, Brezilya ekonomisi şu an vitrinde bir başarı sergiliyor olsa da enerji maliyetlerindeki yükseliş bu tabloyu kısa sürede değiştirebilir. Rakamlar bugünü kurtarıyor ancak ekonomik istikrarın asıl sınavı önümüzdeki aylarda gelecek enerji faturalarıyla verilecek.