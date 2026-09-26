Brezilya'da ara dönem enflasyonu %4.47'ye yükseldi, real 5.18 bandında dengelendi

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Brezilya'da enflasyon verisi beklentiyi aştı. Ara dönem enflasyon göstergesi IPCA-15 Eylül'de yıllık %4.47'ye yükseldi. Önceki ay %4.24 seviyesinde bulunan veri, %4.30'luk piyasa konsensüsünün üzerine çıktı.

12 aylık oran BCB'nin %3 olan enflasyon hedefinin üst tolerans sınırı %4.50'ye yaklaştı. Süregelen baskılar Selic gevşeme döngüsünün devamına ilişkin beklentileri azalttı.

1 Brezilya reali 0,19 ABD dolarına karşılık geliyor

Döviz tarafında 26 Eylül sabahı itibarıyla 1 Brezilya Reali 0,19 ABD Doları seviyesinde işlem görüyor. Tersinden bakıldığında 1 ABD Doları 5.18 Brezilya Realine karşılık geliyor. Dün kapanış 5.1821 olmuştu.

Enflasyon verisi sonrası real 5.12'ye doğru güçlenme denemesi yaptı ancak Fed kaynaklı dolar desteğiyle 5.18 bandına geri döndü.

BCB Selic faizini %13.75'e indirdi

Brezilya Merkez Bankası (BCB) eylül toplantısında Selic faizini 25 baz puan indirerek %13.75'e çekti. Bu beşinci ardışık indirim oldu. BCB bir sonraki adımlarını belirsiz bırakarak mevcut belirsizlik ortamının itidal gerektirdiğini bildirdi. Copom tutanakları beklenenden daha şahin bulundu.

Fed faiz artırdı, daralan faiz farkı doları destekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi %3.75-4.00 aralığına yükseltmesiyle Brezilya ile ABD arasındaki faiz makası daraldı, bu da doları destekleyerek realin kazanımlarını sınırladı.