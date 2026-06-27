Brezilya’da dirençli iş gücü makro dengeleri güçlendiriyor

Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya’da istihdam cephesinden gelen olumlu veriler makro dengeleri güçlendiriyor. Mayıs ayı itibarıyla netleşen hareketli çeyrek raporunda işsizliğin %5,6 seviyesine gerileyerek olumlu seyrini koruması, üretim çarklarının yeni iş gücünü başarıyla piyasaya dahil ettiğini ortaya koydu. Çeşitli üretim kollarındaki talep artışı mevsimsel riskleri minimize ederken, hanehalkı harcamalarındaki istikrar genel büyüme rasyolarına çarpan etkisi sunuyor.

İş gücü piyasasındaki yapısal güç büyümeyi destekliyor

Güney Amerika’nın en büyük ekonomik havzasına sahip ülkesinde açıklanan resmi makro veriler, üretim çarklarının sıkı duruşunu koruduğunu gösteriyor. Mayıs ayı itibarıyla tamamlanan hareketli çeyreğe ilişkin işsizlik oranının %5,6 olarak gerçekleşmesi, piyasaya yeni giren iş gücü arzının reel sektör tarafından başarılı bir şekilde istihdam edildiğine işaret ediyor. Önceki periyottaki %5,8'lik oran dikkate alındığında, bu geri çekilme konjonktürel bir dalgalanmadan ziyade iş gücü talebindeki yapısal sağlamlığı yansıtıyor. İstihdam hacmindeki pozitif ivmeyi sürükleyen ana motorların başında ise ulaştırma, lojistik ve kamu yönetimi kolları geliyor. Tarım dışı istihdam kanallarından gelen sürekli talep, mevsimsel daralmaların yaşanabileceği diğer alanları tamamen dengeliyor. Ayrıca iş arayan aktif nüfusun dengeli bir çizgide kalması, şirketlerin operasyonel büyüme ve yeni sermaye harcaması planlamalarında elini güçlendiriyor. Bu sektörel rotasyon ve iş gücü piyasasındaki dinamizm, makroekonomik büyüme beklentilerini tabana yayan güçlü bir ekonomik zemin inşa ediyor.

Sıkı iş gücü, para politikasında temkinli duruşu zorunlu kılıyor

İş gücü piyasasının bu denli dinamik ve sıkı kalması, Brezilya Merkez Bankası’nın makro ihtiyati tedbirleri yönetirken daha temkinli adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Arz tarafındaki bu daralma ile hanehalkı harcamalarını canlı tutan ücret dengesi, orta vadede talep yönlü bir enflasyon baskısı üretme potansiyeline sahip. Bu nedenle para otoritesinin, mevcut dezenflasyon patikasını korumak adına gevşeme döngüsünde şahin ve sıkı duruşu bir süre daha masada tutması bekleniyor.

Açıklanan veri setindeki en önemli göstergelerden biri olan kayıt dışılık oranındaki marjinal düşüş eğiliminin sürmesi de kayıtlı istihdam havuzunun genişlemesini sağlıyor. Bu durum, kamu maliyesinin vergi tabanını doğrudan kuvvetlendirerek bütçe dengelerine olumlu katkı sunuyor. Bununla birlikte, eksik çalışma sürelerine bağlı gelişen atıl iş gücü oranındaki gerileme üretim süreçlerindeki verimlilik artışını doğrularken, ortalama reel gelirlerin korunduğu bu konjonktür ülkeyi gelişmekte olan piyasalar arasında makro düzeyde ayrıştırıyor.