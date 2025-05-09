Brezilya'da enflasyon 26 ayın zirvesinde!

Brezilya’da nisanda enflasyon aylık olarak yüzde 0,43, yıllık yüzde 5,53 artış gösterdi. Enflasyon, analistlerin medyan tahmini yüzde 5,52 beklentisine yakın açıklandı.

Nisan ayı yıllık enflasyon oranı, Şubat 2023’ten bu yana görülen en yüksek oran oldu.

Faiz artışı

Brezilya Merkez Bankası açıklanan faiz kararında faiz oranını yüzde 14,75’e yükseltirken, başka bir faiz artırımına ya da duraklamaya açık kapı bıraktı.

Eylül ayından bu yana merkez bankası faiz oranını toplam 4,25 puan artırdı.

Pazartesi günü yayınlanan anket sonucunda, merkez bankası tarafından seçilen analistler, enflasyonun 2028’e kadar yüzde 3 hedefinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Buna rağmen analistler, 2025 yılsonu enflasyon oranını tahminlerini düşürdüler.

ABD-Çin ticaret savaşı Brezilya’nın görünümünü daha da bulandırıyor. Brezilya reali son bir ayda değer kazanırken, ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifeler nedeniyle küresel ekonomik belirsizliğin devam ettiği ve dünya çapında büyümenin düşeceğini öngörüyor.