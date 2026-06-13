Brezilya’da enflasyon hedefi aşıldı: Merkez Bankası faiz indirimlerine ara mı verecek?

Brezilya’da mayıs ayı yıllık enflasyonunun %4,72’ye ulaşarak merkez bankasının üst hedef bandını aşması, finans piyasalarında geniş yankı buldu. Gıda, içecek ve konut maliyetlerindeki artışların öncülük ettiği bu yükseliş, sıkı para politikası adımlarına rağmen iç talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Gelecek hafta toplanacak olan Para Politikası Kurulunun, bu veri sonrasında politika faizinde indirime gitme alanının oldukça daraldığı vurgulanıyor.

Gıda ve konut kalemleri fiyatları yukarı taşıdı

Mayıs ayında aylık bazda %0,58 artış gösteren tüketici fiyatlarında, özellikle gıda ve içecek grubunda yaşanan sert yükseliş ana belirleyici oldu. Küresel enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı iç piyasada uygulanan harcamalar tüketici bütçelerini desteklerken, bu durum iç talep kaynaklı enflasyonist baskıların canlı kalmasına yol açıyor. Ulaştırma maliyetlerinin yakıt fiyatlarındaki gevşemeyle gerilemesine rağmen, çekirdek enflasyon göstergelerindeki katılık Merkez Bankası yetkililerinin konuya temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Merkez Bankası’nın faiz patikasında zorlu karar

Enflasyonun hedef aralığının tavanı olan %4,5’in üzerine çıkması, Brezilya Merkez Bankasının faiz indirim döngüsünde frene basabileceği ihtimalini güçlendirdi. Son toplantılarda politika faizini düşürerek gevşeme sinyalleri veren banka, sonraki adımlar için enflasyon risklerine dikkat çekerek açık kapı bırakmıştı. Mayıs ayı verisinin ardından, merkez bankasının yıl sonu faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlayabileceği ve faiz indirim sürecine bir süre ara verilebileceği öngörülüyor.