Brezilya'da enflasyon hedefi aştı: Faiz artışı beklentisi yükseldi

Brezilya'da enflasyon tarafında yetkililerin dikkatini çeken veriler geldi. Brezilya'da tüketici fiyatları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,76, aylık bazda yüzde 0,56 arttı. Brezilya'nın enflasyonu Ekim ayında merkez bankasının hedefinin üst sınırını aştı ve Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin sıcak kalmaya devam ettiğini göstererek, faiz oranlarının daha da yükseleceğine yönelik beklentileri destekledi. Bloomberg anketinde analistlerin medyan tahmini yüzde 4,74 seviyesindeydi.

Güçlü büyüme ve rekor düşük seviyelere yakın işsizlik, merkez bankasını bu hafta faiz artırım hızını artırmaya yöneltmişti. Yetkililer ayrıca, Başkan Luiz Inacio Lula da Silva döneminde artan kamu harcamaları ve enflasyon tahminlerini hedefin daha da üzerine çıkaran mali uçurumdan endişe duyuyorlar.

Brezilya'nın para birimi real de bu yıl dolara karşı yüzde 15'ten fazla değer kaybetti. Donald Trump'ın bu hafta ikinci dönemini garantilemesinin ardından, ABD'nin ticaret ortaklarına bir dizi düzenlemeden arındırma ve tarife sözü vermesi göz önüne alındığında, real daha fazla baskı altına girebilir.