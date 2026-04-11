Brezilya’da enflasyon şoku: Faiz indirimleri hayal mi oluyor?

Brezilya ekonomisi mart ayında enerji fiyatlarının baskısıyla beklenen enflasyon eşiğini aştı. Açıklanan resmi veriler yıllık enflasyonun yüzde 4,14 seviyesine ulaştığını gösterdi. Bu rakam Şubat ayındaki yüzde 3,81’lik orandan belirgin bir kopuşu temsil ederken aylık bazdaki yüzde 0,88’lik artış piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlardaki bu ani ivmelenme ülkede yeni bir ekonomik istikrar tartışmasını başlattı.

Enflasyondaki yükselişin temel nedeni Orta Doğu’da süregelen savaşın küresel enerji maliyetlerini tırmandırması oldu. Ulaşım kalemlerinde yaşanan yüzde 1,64 oranındaki artış genel endeksi yukarı çeken ana etken olarak öne çıktı. Benzin fiyatlarının yüzde 4,59 ve dizel fiyatlarının yüzde 13,90 oranında artması sadece nakliyeyi değil gıda fiyatlarını da yüzde 1,56 oranında yukarı taşıdı. Bu durum hane halkı harcamaları üzerindeki baskıyı doğrudan artırdı.

Merkez Bankası masasında yeni senaryo

Verilerin hedeflenen rakamları aşması Brezilya Merkez Bankası’nın faiz indirim planlarını zorlaştıran bir tablo oluşturdu. Politika faizini yüzde 14,75 seviyesinde tutan bankanın bir sonraki toplantıda yapması beklenen 50 baz puanlık indirim artık zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Piyasa beklentileri şimdiden 25 baz puanlık daha sınırlı bir adımı veya faizlerin mevcut seviyesinde sabit bırakılması ihtimalini fiyatlamaya başladı. Yüzde 3’lük resmi enflasyon hedefinden uzaklaşılması ekonomi yönetiminin hareket alanını daraltıyor.

Hükümetten enerjiye yönelik vergi hamlesi

Lula yönetimi artan maliyetlerin etkisini hafifletmek amacıyla petrol ihracatına yüzde 12 oranında vergi getirerek iç piyasadaki arz güvenliğini korumaya çalışıyor. Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar devam ettiği sürece Brezilya gibi bir petrol üreticisinin bile küresel fiyat oynaklığından tamamen kaçınması zor görünüyor. Yaşanan bu maliyet artışı gelişmekte olan tüm piyasalar için bir erken uyarı niteliği taşıyor.