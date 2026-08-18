Brezilya’da öncü göstergeler alarm veriyor! Büyüme ivmesi sona mı eriyor?

Brezilya Merkez Bankası tarafından paylaşılan ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) en güvenilir öncü sinyali olarak kabul edilen ekonomik faaliyet endeksi, haziran döneminde bir önceki aya kıyasla %0,64 oranında geriledi. Ekonomi çevrelerinde en fazla %0,5 civarında bir daralma beklenirken, gerçekleşen kayıp bu sınırları aşarak sert bir negatif sapmaya yol açtı. Bu veri, aynı zamanda son bir yılı aşkın sürenin en keskin aylık düşüşü olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğinde yakalanan geçici canlanma dalgasının ardından gelen bu ani fren, ülke ekonomisindeki iç dinamiklerin yavaş yavaş gücünü yitirmeye başladığını net bir şekilde gösteriyor.

Yüksek borçlanma maliyetleri reel sektörü baskılıyor

Haziran ayındaki bu gerilemenin arkasındaki en büyük etken, uzun süredir uygulanan katı ve sıkı para politikasıdır. Enflasyonu dizginlemek adına politika faiz oranını küresel ölçekte oldukça yüksek bir seviyede tutan Brezilya Merkez Bankası, borçlanma maliyetlerini yukarıda tutarak hem tüketici talebini hem de yeni yatırımları doğrudan baskılıyor. Özellikle sanayi üretimi ve hizmet sektörünün kritik kollarında yaşanan bu durgunluk, yüksek faiz ortamının reel sektör üzerindeki yansımalarını daha görünür hale getiriyor. Kredi teşviklerinin ve mali desteklerin olumlu etkilerinin zamanla sümlenmesi de daralma eğilimini tetikliyor.

Lula hükümetinin harcama politikaları çıkmaza giriyor

Bu ekonomik tablonun siyasi ayağında ise Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetinin ekonomi politikaları ile Merkez Bankası arasındaki derin çatışma yer alıyor. Lula yönetimi, göreve geldiğinden beri sosyal yardımları artırmayı ve kamu yatırımlarıyla büyümeyi fonlamayı hedefleyen bir çizgi izliyor. Ancak hükümetin bu yüksek kamu harcaması stratejisi, bütçe açığını büyüterek enflasyonist endişeleri diri tutuyor.

Brezilya Merkez Bankası ise hükümetin bu harcama iştahına karşı faiz silahını indirmeyerek direniyor. Yaşanan bu bilek güreşi, kamu harcamalarıyla suni olarak şişirilen büyüme modelinin, yüksek faiz duvarına çarparak yapısal bir tıkanma noktasına geldiğini kanıtlıyor.

Faiz indirimleri için yeni bir baskı dönemi

Ekonomik faaliyetlerin korkulan seviyeden de hızlı yavaşlaması, para politikası yapıcıları üzerindeki indirim baskısını hiç olmadığı kadar artıracaktır. Enflasyon baskısının son aylarda nispeten hafiflemiş olması, büyüme motorundaki bu tekleme sinyaliyle birleştiğinde, hükümetin Brezilya Merkez Bankası'na yönelik ‘faizleri düşürün’ çağrılarını daha da radikalleştirebilir. Eylül ayındaki kritik toplantı öncesinde ortaya çıkan bu tablo, Brezilya'nın ya yüksek faiz-düşük büyüme sarmalına teslim olacağını ya da enflasyon riskini göze alarak erken bir gevşeme patikasına girmek zorunda kalacağını gösteriyor.