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Brezilya’da tüketici fiyatlarında ivme kaybı: Haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı

Brezilya’da haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,41 artış kaydederek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Gıda ve konut harcamalarındaki fiyat artış hızının yavaşlamasından kaynaklanan bu durum, sıkı para politikasını sürdüren Brezilya Merkez Bankası’nın (BCB) geleceğe yönelik faiz projeksiyonları açısından kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Aylık bazdaki bu ivme kaybına rağmen, 12 aylık kümülatif verilere göre yıllık enflasyonun %4,80 seviyesine tırmanması, fiyat baskılarının orta vadede katı kalmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koyuyor.

MERVE KORNİK
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Brezilya’da tüketici fiyatlarında ivme kaybı: Haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı
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Fiyat seyrindeki aylık ivme kaybının arkasında temel ihtiyaç gruplarındaki geri çekilme yer alıyor. Mayıs ayındaki sert yükselişlerin ardından, gıda ve içecek kategorisindeki fiyat artışı haziran ortasında %0,74 seviyesine geriledi. Benzer şekilde konut maliyetlerindeki artış hızı da %1,03’ten %0,72’ye kadar çekilerek genel endeks üzerindeki baskıyı hafifletti. Ulaştırma tarafında ise uçak biletlerindeki yükselişler, akaryakıt fiyatlarında yaşanan kısmi indirimlerle dengelendi. Bölgesel bazda incelendiğinde başkent Brasilia akaryakıt şokları nedeniyle %0,93 ile en yüksek fiyat artışını görürken, Rio de Janeiro %0,28 ile enflasyonun en sakin kaldığı metropollerden biri oldu.

Selic faiz oranı üzerindeki şahin baskı sürüyor

Aylık bazda gelen bu hafif nefes alma sinyali, uzun vadeli para politikası görünümünü değiştirmeye yetmiyor. Yıllık enflasyonun %4,80’e ulaşması, Brezilya Merkez Bankası’nın (BCB) %1,50 puanlık tolerans payıyla birlikte belirlediği %3,00’lük resmi hedef tavanının oldukça üzerinde kalındığını net şekilde gösteriyor. Güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç talep nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yüksek seyretmesi, fiyat istikrarına yönelik riskleri canlı tutuyor. Son toplantısında gösterge Selic faiz oranını %14,25 seviyesinde sabit tutarak beklemeye geçen kurul üyelerinin, bu tablonun ardından sıkı duruşu korumaya devam edeceği ve yakın vadede yeni bir faiz indirimine kapı açmayacağı öngörülüyor.

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