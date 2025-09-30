  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Brüksel Havalimanı'nda grev! Tarih belli oldu, uçuşlar iptal edildi
Takip Et

Brüksel Havalimanı'nda grev! Tarih belli oldu, uçuşlar iptal edildi

Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brüksel Havalimanı'nda grev! Tarih belli oldu, uçuşlar iptal edildi
Takip Et

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle 14 Ekim salı günü kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Ülke genelinde grev yapılacak

Brüksel Havalimanı, 14 Ekim Salı günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan güvenlik personelinin de buna katılacağını açıkladı.

Uçuşlar iptal edildi

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamalar yaşanacağı bildirilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Yolcuların ve personelimizin güvenliğini sağlamak için hava yollarıyla istişare ederek 14 Ekim'de hiçbir kalkış uçuşunu gerçekleştirmeme kararı aldık. Hava yolları, önümüzdeki günlerde yolcularla doğrudan iletişime geçerek seçenekleri hakkında bilgi verecek." ifadeleri kullanıldı.

Gidiş yönlü uçuşlar iptal edildiği için bazı geliş yönlü seferlerinin de yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, yolculara uçuşlarının durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Toplu taşıma da grevden etkilenecek

Açıklamada, grevin Brüksel'deki toplu taşımayı da etkileyeceği, havalimanına ulaşım konusunda aksamalar olabileceği belirtildi.

Emeklilik hakkı ve işsizlik maaşı süresi sınırına tepkiler büyüyor

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, emeklilik yaşı ve maaş hesaplanmasında reform yapılması gibi çalışanların haklarında ciddi kayıplar içeren politikalar öne çıkıyor.

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildiNepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildiDünya
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldıFilipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldıDünya

 

Küresel Ekonomi
ABD'de tüketici güveni beklentileri karşılayamadı
ABD'de tüketici güveni beklentileri karşılayamadı
ABD'de konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama sürdü
ABD'de konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama sürdü
Almanya'da enflasyon yüzde 2,4 oldu
Almanya'da enflasyon yüzde 2,4 oldu
AB'den Avrupalıları yatırıma yönlendirme planı! Vergi avantajı sunulacak
AB'den Avrupalıları yatırıma yönlendirme planı! Vergi avantajı sunulacak
Tarih verildi: Dev banka altında yeni rekor bekliyor
Tarih verildi: Dev banka altında yeni rekor bekliyor
Çin Merkez Bankası 4. çeyrekte faiz indirebilir
Çin Merkez Bankası 4. çeyrekte faiz indirebilir