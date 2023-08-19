Bu hafta piyasalarda neler bekleniyor?

Fed Başkanı Powell'ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda Fed'in olası para politikası adımlarına ilişkin ipuçları beklenirken, söz konusu açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Küresel piyasalarda gelinen süreçte ABD hisse senetleri için yukarı yöne işaret eden göstergelerin daha nötr bir görünüme kayarken hisse senetlerini tahvil getirilerindeki son artış ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerden kaynaklanan türbülansa karşı savunmasız bıraktı.

Bazı yatırımcılar piyasanın ruh halini ölçmek için karşıt göstergeleri izliyor. Aşırı kötümserliğin alım için iyi bir işaret olduğu düşünülürken bunun tam tersi de geçerliliğini koruyor. Yılbaşında, hisse senedi pozisyonu ve nakit tahsisi gibi ölçütler, 2022'deki sert satışların ve bu yılın ikinci yarısında resesyon beklentilerinin ardından yatırımcıların karamsar görünümünü yansıtan aşırı düşüş eğilimi gösterdi.

S&P 500 bu yıl %14 primli

Ancak ABD’de dirençli bir ekonomiye ve soğuyan enflasyona dair işaretler yatırımcıları kendine çekti ve takip eden aylarda risk iştahını artırarak S&P 500'ün bu yıl yaklaşık %14 yükselmesini sağladı. Bazılarına göre artık kenarda daha fazla kazanç sağlamak için daha az nakit ve kazanılması gereken daha az şüpheci yatırımcı kaldı.

BofA Global Research stratejistleri bu hafta başında yayınladıkları bir raporda, düşüş pozisyonunun 2023'ün ilk yarısında risk varlıkları için güçlü bir ters rüzgar olduğunu, ancak ikinci yarıda durumun böyle olmadığını yazdı.

Hazine tahvili faizlerinde tarihi seviyeler

S&P 500, temmuz sonundaki gün içi en yüksek seviyesinden %5'ten fazla gerilerken, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi perşembe günü ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcıların enflasyona göre ayarlandıktan sonra Hazine tahvillerinden ne kadar kazanmayı beklediklerini gösteren ABD reel getirileri 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Piyasalarda tahvil ve Çin baskısı

ABD hükümeti tarafından desteklendikleri için neredeyse risksiz olarak görülen Hazine tahvillerindeki yüksek getiriler, özellikle hisse senedi değerlemeleri tarihsel standartlara göre yüksek olduğundan, hisse senetlerini yatırımcılar için daha az cazip hale getirebilir.

Aynı zamanda, Çin'de derinleşen emlak krizine ve bunun ülkenin zayıflayan ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin endişeler, zor durumdaki geliştirici China Evergrande’nin ABD’de iflas koruması için başvurmasının ardından piyasalarda volatilite arttı.

“Ekim ayına kadar dalgalı seyir sürecek”

LPL Financial'ın baş küresel stratejisti Quincy Krosby, tahvil getirilerindeki artış ve Çin emlak sektöründeki bulaşıcılık endişeleri nedeniyle "piyasa şu anda özellikle kırılgan" dedi.

Stratejist Krosby, Amerikan şirketleri ekim ayında üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamaya başlayana kadar hisse senetlerinin dalgalı seyretmesini bekliyor. Krosby, piyasanın istikrara kavuşması halinde, yatırımcıların yılın ilerleyen dönemlerinde hisse senetlerine daha fazla nakit aktaracağını söyledi.

ABD, Jackson Hole'e kilitlendi

ABD'de pay piyasaları bu hafta negatif bir seyir izlerken, gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Kansas City Fed tarafından 1978'den bu yana düzenlenen, dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katıldığı sempozyumda, genel olarak güncel küresel ekonomik durum ele alınırken, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmeler ve olası politika adımlarına ilişkin yapılan yönlendirmeler de dikkati çekiyor.

Powell'ın açıklamalarında, Fed'in olası para politikası adımlarına ilişkin ipuçları beklenirken, söz konusu açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

28 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü ikinci el konut satışları ile Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba günü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe günü Chicago ulusal aktivite endeksi ile dayanıklı mal siparişleri, cuma günü Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek

Bu hafta Avrupa cephesinde pazartesi günü Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çarşamba günü Almanya, Avro Bölgesi ve İngiltere'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI ile Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve cuma günü Almanya'da büyüme verileri takip edilecek.