Bu hafta piyasalarda neler yaşanacak?

ABD'de merakla beklenen enflasyon raporu ve yükselen tahvil faizleri, bu yıl büyük primler sağlayan hisse senedi rallisi için en son sınavı sunuyor.

Gösterge S&P 500 endeksi, iyileşen ekonomik görünüm, yapay zeka alanındaki gelişmelerin yarattığı heyecan ve ABD Merkez Bankası Fed'in piyasaları sarsan faiz artırımlarını sonlandırmaya yakın olduğuna dair işaretlerle bugüne kadar %16,6 yükseldi.

Gözler enflasyon raporunda

Bununla birlikte, hisse senetlerinin yakın vadeli yörüngesi, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon raporunun tüketici fiyatlarının düşük kalmaya devam ettiğini gösterip göstermemesine bağlı olabilir.

Yatırımcılar ayrıca, son günlerde yeni yılın en yüksek seviyelerine çıkarak hisse senedi piyasalarını sarsan Hazine getirilerinin izleyeceği yolu da yakından takip ediyor. S&P 500 bu hafta %2,27 düşerek 10 Mart'tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.

Natixis Investment Managers Baş Stratejisti Jack Janasiewicz, "Hisse senetlerinde büyük bir yükselişin ardından makro verilerden herhangi birinin beklenti altı gelmesi yatırımcıları kar realizasyonuna itebilir." dedi.

Enflasyon verisi perşembe açıklanacak

Dünyanın bir numaralı ekonomisi ABD'de tüketici fiyatları son zamanlarda o kadar hızlı artmıyor olsa da, bazı yatırımcılar inatçı enflasyonun Fed'i faizleri mevcut seviyelerde beklenenden daha uzun süre bırakmaya zorlayabileceğinden endişe ediyor. ABD tüketici fiyatları verilerini 10 Ağustos'ta açıklayacak.

Piyasalarda tahvil baskısı

Gelecek hafta beklenenden daha güçlü bir enflasyon rakamı da Hazine tahvil faizlerini daha da artırabilir. Tahvil fiyatlarına ters yönde hareket eden faizler, Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından ve üçüncü çeyrekte Hazine arzının artacağı beklentisiyle geçen hafta yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günkü istihdam raporunun ardından keskin bir düşüş yaşadı ancak en son Kasım 2022'de görülen %4 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

ABD hükümeti tarafından desteklendiği için dünyanın en güvenli yatırımları arasında görülen Hazine tahvillerinin artan getirileri, hisse senetlerinin cazibesini azaltabilir.