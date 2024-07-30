Buffett, BofA hisselerini satmaya devam ediyor

Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway elindeki Bank of America Corp. (BAC) hisselerini satmaya devam ettiği görüldü.

Bloomberg haberine göre, 2011'de bankaya yatırım yapmaya başlayan ve uzun süredir en büyük hissedar olarak hüküm süren şirket, pazartesi günü yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz'dan 29 Temmuz'a kadar 767 milyon dolarlık hisse sattı. Bu ve bu ayki önceki satışlarla Berkshire payını toplamda yüzde 6,9 oranında azalttı. Son dönemdeki satışların 3 milyar doların üzerinde olduğu hesaplandı.

Berkshire yaklaşık 962 milyon hisseye sahip olurken, bu payın değeri pazartesi günkü kapanış fiyatına göre 39,5 milyar dolar değerinde.

Satışlar, Buffett'ın uzun süredir hissedarı olduğu Bank of America’nın İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan'ın yönetimine yönelik güveninde azalma olarak görülürken, 93 yaşındaki efsanevi yatırımcı, bu yıl fiyatın %22 artmasıyla hisselerini nakde çeviriyor.

Berkshire ve Bank of America temsilcileri satış hakkında yorum yapmadı.

Zor zamanlarda almıştı

Buffett, Bank of America'ya zor zamanlarında yatırım yaparken, şirket de 2008 mali kriziyle artan yasal yükümlülüklerle karşı karşıyaydı. Yatırımcılar yükümlülüklerin BofA’nin sermayesine verdiği zarar konusunda endişeli bir dönemdeyken, Buffett hisseyi destekleyince yatırımcıların şüpheleri azalarak kısa sürede hisse senedinde yükseliş görülmüştü.

Berkshire, takip eden on yılda Bank of America'ya yatırım yapmaya devam ederken, %10'u aşan bir paya erişmişti.

Geçen yıl Buffett, finans sektöründe bazı hisselerden çıktığında, Bank of America'yı tutulması gereken bir şirket olarak nitelendirmiş ve "Brian Moynihan'ı çok seviyorum. Sadece satmak istemiyorum” demişti.