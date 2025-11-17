Buffett'ın şirketinden Google'a 4,9 milyar dolarlık yatırım

Berkshire Hathaway, son dönemde Apple hisselerinde tuttuğu varlıkları yüzde 14,9 düzeyinde azalttı. Şirketin Apple'da halen 65 milyar dolara yakın pozisyonu bulunuyor.

Berkshire, aynı dönemde Google'da ise 4,9 milyar dolarlık yatırım yaptığını kaydetti. Şirket payını BofA'da yüzde 6,1 azaltırken Dominos Pizza'da yüzde 13,2 artırdı.

- Yakında emekli olacak Warren Buffett'ın şirketi Berkshire'ın hisse pozisyonları piyasa tarafından yakından izleniyor. Şirket elinde ayrıca 340 milyar dolara yakın nakit varlık tutuyor.