Bulgar levası yerini Euro'ya bırakıyor

ilk kez 1881 yılında basılan ve dolaşıma sokulan Bulgar levası, 1 Ocak 2026'dan itibaren resmi para birimi olmaktan çıkacak.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği kapsamında bölgenin ortak para birimi olan Euro’ya geçişi 1 Ocak 2026'da başlayacak. Böylelikle, ülkede yerel para birimi olan Bulgaristan levasının kullanımı son bulacak ve Euro kullanılmaya başlanacak.

Bulgaristan, Euro’ya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de Euro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek ancak vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden süre sınırlaması olmadan Euro’ya çevirebilecek.

Temmuz ayında AB üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Euro para birimine geçişini onaylaması, ülkede olumlu karşılanmıştı. Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026’dan itibaren Euro’ya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova ise Euro Bölgesi’ne geçilmesinin ardından 1 Euro’nun değerinin 1,95583 leva olacağını ve bu oranın sabit tutulacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da 2 Ocak'tan itibaren alım-satıma konu yapılan döviz kurları arasından Bulgar levasını çıkaracak.

"1 Ocak itibarıyla Bulgar levası tamamen geçersiz olmayacak"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, Bulgar levasının alım-satımının yapıldığını, buna karşın döviz değişim oranlarının eskisi kadar iyi olmadığını söyledi.

Yerlioğlu, bu gelişmelerle levanın Euro karşısında değer kaybettiğini belirterek Euro’ya geçiş sürecinin resmileşmeden önce 1 Euro’nun 1,97 levaya denk geldiğini ifade etti.

Takip eden süreçte ise piyasada leva arzının yükseldiğine işaret eden Yerlioğlu, 1 Euro’nun leva karşısında değerlendiğini belirtti.

Yerlioğlu, şunları kaydetti:

"1 Euro serbest piyasada 2,02-2,05 leva seviyelerini gördü. Leva biraz düşük alınmaya başlandı. Bunun sebebi, vatandaşların elindeki levayı çıkarıyor olması. Dolayısıyla fiyatta düşüş var ama alım satımı devam ediyor. Orada bir sorun yok. Sadece vatandaşların elindeki levayı panikle satmasına gerek yok. 1 Ocak itibarıyla Bulgar levası tamamen geçersiz olmayacak. Alımı devam edecektir. Bir para tedavülden hemen kalkmaz."

TÜYEMDER Başkanı Yerlioğlu, Bulgaristan'da Euro’ya geçildikten sonra da döviz müesseselerinden para bozdurulabileceğini vurgulayarak "Kapalıçarşı'da karışık para dediğimiz, dolaşımı daha az olan paraların alım satımı yine devam edecektir." dedi.

Özellikle Edirne gibi bölgelere daha çok leva girişinin olduğunu ifade eden Yerlioğlu, son zamanlarda bölgeye leva yerine Euro girişinin arttığını söyledi.

Yerlioğlu, bölgedeki müesselerin de leva alımına devam ettiğini aktararak "Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır." diye konuştu.

AB Euro’ya geçtiğinde de birçok paranın tedavülden kalktığını anımsatan Yerlioğlu, "Buna Alman markları bir örnektir. Almanya o parayı 15-20 sene boyunca almaya devam etti. En son merhalede alınan paralar ülkesine geri gönderiliyor yani yine de dolaşımı oluyor. Tamamen bir anda para sıfır olmuyor." değerlendirmesini yaptı.