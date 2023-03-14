Bulgaristan, sınırındaki dezenfeksiyon uygulamasını durdurdu

Bulgaristan, Türkiye'den gelen ve salgın hayvan hastalığı riskine karşı araçlara yapılan ücretli dezenfeksiyon işleminin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Türkiye'deki bulaşıcı hayvan hastalığı durumunun endişe yaratmadığı ve bu nedenle uygulamanın kaldırıldığı kaydedildi.

Buna göre, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo, Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo ve Dereköy'ün karşısındaki Malko Tırnovo sınır kapılarında dezenfeksiyon işlemi yapılmayacak.

Türkiye'deki bulaşıcı hayvan hastalığı riskinin ortaya çıkması durumunda dezenfeksiyon işleminin yeniden başlatılacağı duyuruldu.

Bulgaristan hükümeti, 14 yıl önce Türkiye'den gelen ve AB ülkelerine giden araçlara "bulaşıcı hayvan hastalığı" riski kapsamında ücretli dezenfeksiyon uygulaması başlatmıştı.

Devlet denetiminden bağımsız faaliyet gösteren bir şirket tarafından yönetilen uygulama, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş ve ülkede eleştiri konusu olmuştu.