Bulgaristan’da Euro'nun ilk yerel örnekleri piyasaya sürüldü

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), ilk yerel Euro örneklerini bastı. Banka, bugünden itibaren bu örnekleri satışa sunarken vatandaşlar almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Henüz dolaşımda değil"

Yeni basılan Euro örnekleri, ülkenin tarihi ve kültürel simgelerini taşıyor. Ancak yetkililer, bu paraların henüz resmi dolaşımda olmadığını açıkladı.

Bulgaristan’da Euro'ya geçiş takvimi netleşti

Bulgaristan Parlamentosu, 2022’de Euro'ya geçiş kararını onaylamıştı. Ülke, 1 Ocak 2026’da levadan Euro'ya resmen geçecek.

ATM’ler yeni yıldan itibaren avro verecek. Bir ay boyunca hem leva hem de avro kullanılabilecek. 1 Şubat’tan itibaren ise yalnızca Euro tedavülde olacak.

Geçiş sürecine uyum için hükümet, 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026’yı resmi tatil ilan etti.