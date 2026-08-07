Bulgaristan'da tüketici güveni üçüncü çeyrekte toparlandı

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Bulgaristan’da iç talep ve hanehalkı harcama algısı, ekonomik beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde toparlanma eğilimine girdi. Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi ikinci çeyrekte eksi 28,6 puan seviyesindeyken, üçüncü çeyrekte eksi 25,7 puana yükseldi. Negatif bölgede gerçekleşen bu iyileşme, hanehalklarının makroekonomik görünüm konusundaki kötümserliğinin azaldığını ortaya koyuyor.

İç piyasada canlanma beklentisi

Tüketici güvenindeki bu artış, perakende satışlar ve ticari faaliyetler üzerinde olumlu etkiler yaratması beklenen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. İç piyasada hareketliliğin artması, önümüzdeki çeyreklerde ekonomik aktivitenin hız kazanabileceğine işaret ediyor.

Enflasyon kaygılarının azalması harcamaları rahatlatıyor

Enflasyon endişelerinin zayıflaması ise hanehalkı bütçelerinde rahatlama sağladı. Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artış hızının yavaşlaması, tüketicilerin mali beklentilerinde belirgin bir iyileşmeye yol açtı. Ayrıca iş gücü piyasasındaki istikrarın korunması ve alım gücünün desteklenmesi, tüketicilerin büyük harcamalara yönelmesini teşvik ediyor.

Yaşanan bu makroekonomik iyileşme, sadece bireysel harcamaları değil, aynı zamanda ülkenin genel ekonomik büyüme beklentilerini ve iç pazar yatırımlarını da olumlu yönde etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.