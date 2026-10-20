Bulgaristan’ın cari dengesi ağustos ayında açığa döndü

Ağustostaki cari dengedeki gerilemenin arkasında mal ticareti açığındaki artış ile hizmetler dengesindeki erime yer aldı. Geçen yılın ağustos ayında 463,4 milyon Euro seviyesinde gerçekleşen mal ticareti açığı, bu yılın aynı döneminde 535,3 milyon Euro seviyesine tırmandı. Aynı dönemde hizmetler dengesi fazlası ise 1.107,7 milyon Euro düzeyinden 970,5 milyon Euro seviyesine geri çekildi. Mal ve hizmetler toplam fazlası da bu gelişmeler neticesinde 644,3 milyon Euro seviyesinden 435,2 milyon Euro seviyesine indi.

Hizmet sektöründe kan kaybı ve gelir kalemleri

Hizmet kanadındaki erimede imalat ve seyahat kalemlerindeki kayıplar etkili oldu. İmalat hizmetleri gelirleri 18,0 milyon Euro seviyesinden tamamen sıfıra inerken, seyahat kalemindeki gelirler ise 737,4 milyon Euro'dan 718,0 milyon Euro'ya geriledi. Cari dengenin diğer alt kalemleri incelendiğinde ise birincil gelir açığının 464,2 milyon Euro seviyesinden 688,6 milyon Euro düzeyine yükseldiği görüldü. Buna karşın ikincil gelir fazlası artış göstererek 65,5 milyon Euro seviyesinden 157,4 milyon Euro seviyesine ulaştı.

Yıllık birikimli açık 5,5 milyar Euro’yu aşarak rekor kırdı

Ağustos ayı verileriyle birlikte yılın ilk 8 aylık dönemine ilişkin toplam bilanço da netleşmiş oldu. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Bulgaristan’ın cari işlemler hesabı açığı ciddi bir artış kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde 2.225,1 milyon Euro düzeyinde kaydedilen birikimli cari açık, bu yılın ilk 8 ayında 5.552,4 milyon Euro seviyesine kadar yükseldi.