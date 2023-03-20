Bundesbank: Alman ekonomisi 1. çeyrekte daralacak

Almanya Merkez Bankası Bundesbank tarafından yayımlanan aylık raporda, Almanya ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yeniden küçüleceğini ve genel fiyat artışının yakında keskin bir şekilde yavaşlaması muhtemel olsa bile çekirdek enflasyonun inatçı olabileceğini kanıtlayabileceğini bildirdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde %0,4 küçüldü ve büyük sanayi sektörü yeni yeni toparlanmaya başlarken, yüksek enflasyon tüketimi ağırlıklı olarak etkiliyor.

Almanya Merkez Bankası, "Alman ekonomik faaliyeti muhtemelen bu çeyrekte tekrar azalacak. Ancak düşüşün 2022'nin son çeyreğine göre daha az olması muhtemel." açıklamasını yaptı.

Bir resesyon (iki çeyrek üst üste negatif büyüme) en olası sonuç olmaya devam ederken, işgücü piyasası dirençli olduğunu kanıtlıyor ve merkez bankası istihdam için olumlu gelişmelerin sürmesini beklediğini bildirdi.