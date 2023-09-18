Bundesbank: Alman ekonomisi küçülecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) aylık ekonomik raporunda, sanayinin durgunluk içinde olmasını ve özel tüketimin büyümeye çok az katkıda bulunmasını işaret ederek Alman ekonomisinin bu çeyrekte küçülmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Bundesbank, "Fiyat artışlarının bir miktar yavaşlamasına, güçlü ücret artışlarına ve iyi iş gücü piyasasına rağmen, özel hane halkları hala harcamalarını kısıtlıyor. Tüketici kısıtlamasına ek olarak, sanayinin artan zayıflığı da ekonomik performans üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

Bundesbank, finansman maliyetlerindeki bu artışın, ülkenin hayati ve geniş sanayi sektörü için azalan sipariş alımı gibi büyüme üzerinde de baskı yaratacağını savunurken, "Gelen siparişlerdeki düşük ve devam eden düşüş ve azalan sipariş birikimi, sanayi üretimi üzerinde giderek artan bir etkiye sahip oluyor" dedi.