Bundesbank: Alman ekonomisi toparlanma yolunda

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Bundesbank'ın yayımladığı aylık raporunda, temmuz ile eylül arasında gayri safi yurt içi hasılanın “hafif” bir artış göstereceği, ancak Ren Nehri’ndeki rekor düzeyde düşük su seviyelerinin ekonomik faaliyete geçici olarak önemli yük getireceği belirtildi.

Raporda ilk iki çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydedildiğine dikkat çekildi ve 2023 sonundan bu yana ekonomik ivmenin tahmin edilenden daha güçlü olduğunu gösteren son veri revizyonuna da değinildi.

Alman ekonomisi toparlanma yolunda

Raporda, “Bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde, temel ekonomik eğilimin bir miktar daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Sonuç olarak, Alman ekonomisi artık açıkça toparlanma yolunda ilerliyor ve bu eğilimi Orta Doğu’daki savaş bile yavaşlatamadı” denildi.

Bankanın bu beklentisi, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde uzun zamandır beklenen canlanmanın nihayet ivme kazandığına dair umutları destekliyor.

İran savaşının ücretlere ikinci tur etkisi yok

Bundesbank, Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan enerji şokunun henüz Almanya’da daha geniş çaplı bir ücret enflasyonuna yol açmadığını belirtti.

Raporda, “Şu ana kadar İran savaşının, müzakere edilen ücret artışları yoluyla enflasyon oranı üzerinde ikinci tur etkiler tetiklediğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor” denildi. Raporda, son dönemde yapılan anlaşmaların ücret artışlarını ılımlı tuttuğu ve taleplerin tarihsel ortalamanın sadece biraz üzerinde olduğu belirtildi.

Rapora göre, ikinci çeyrekte ücret artışı ocak-mart döneminde kaydedilen yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya geriledi. Özel ve tek seferlik ödemeler hariç tutulduğunda düşüş daha da belirginleşti ve yüzde 3,3’ten yüzde 2,6’ya geriledi.