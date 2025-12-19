Bundesbank, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü, enflasyonu yükseltti

Bundesbank, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,6’ya indirdi. Banka, 2027 için yüzde 1,3 ve 2028 için de yüzde 1,1’lik büyüme oranları öngördü.

Bankanın ekonomiye yönelik 6 aylık tahmin raporunda, Alman ekonomisinin uzun yıllar süren durgunluğun ardından kademeli olarak toparlanmasının beklendiği belirtilerek kamu yatırımlarının artmasının, çalışan ücretlerinin yükselmesinin ve ihracatın büyümesinin bu toparlanmaya destek vereceği ifade edildi.

Bundesbank raporunda, bu tahminlerin ticaret çatışmaları gibi “bazı belirsizliklere” tabi olduğu da kaydedildi.

Raporda, ekonominin bu yıl yüzde 0,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Bundesbank, haziran ayındaki tahmininde bu yıl için GSYH’de yüzde 0 büyüme öngörmüştü.

Kamu sözleşmelerinde artışın ilk işaretlerinin ortaya çıkmaya başladığının aktarıldığı raporda, ek savunma ve altyapı harcamalarının gelecek yıl boyunca büyümeyi canlandıracağı tahmin edildi.

ABD'nin yüksek gümrük vergilerini uygulamaya koyması nedeniyle son dönemde düşüş gösteren ihracatın da gelecek yıl artması bekleniyor. Faizlerin düşmesiyle konut inşaatına yapılan yatırımların da toparlanacağı öngörülüyor.

Bundesbank’ın raporunda, “Güçlü bir şekilde artan ücretler ve kademeli olarak iyileşen iş gücü piyasası, reel gelirleri ve dolayısıyla özel tüketimi destekliyor.” ifadesi kullanıldı. Raporda, “Kapasite kullanımının artmasıyla birlikte şirketler de yatırımlarını genişletebilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon yüzde 2'nin üzerinde olacak

Raporda, özellikle ekonomik ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam olduğu hizmet sektörlerinde ücret artışlarının hâlâ güçlü olması ve enerji fiyatlarında daha sınırlı düşüşler yaşanması nedeniyle ileriki yıllarda enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha yavaş gerileyeceği öngörüldü.

Bundesbank, enflasyon beklentilerini haziran ayındaki tahminlerine göre yukarı yönlü revize etti. Rapora göre, Avrupa Birliği (AB) uyumlu enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,2’ye gerilemesi bekleniyor. Banka, haziranda 2026 için yüzde 1,5’lik yıllık enflasyon öngörüsünde bulunmuştu.

Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi yüzde 2,2’den yüzde 2,3’e çıkarıldı. Banka, 2027’de ise yüzde 2,1’lik yıllık enflasyon öngördü.

Bundesbank raporunda, savunma ve altyapı harcamalarındaki artış ile vergi indirimlerinin ileriki yıllarda ulusal borcun artmasına neden olacağı belirtildi. 2028 yılına kadar bütçe açığının GSYH'nin yüzde 4,8’ine, genel kamu borcunun GSYH’ye oranının ise yüzde 68’e yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Alman ekonomisinde 2026’da toparlanma bekleniyor

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, raporun sunumunda, "Alman ekonomisinde 2026'da tekrar toparlanma görülecek. Önümüzdeki bahardan itibaren büyüme öncelikle kamu harcamaları ve ihracattaki canlanma sayesinde belirgin bir şekilde hızlanacak." dedi.

Almanya'daki enflasyon oranındaki düşüşün beklenenden biraz daha yavaş ilerlediğini belirten Nagel, bunun nedeninin ücret artışlarının yüksek seviyelerde seyretmesi olduğunu ifade etti.

Nagel, gelecekte sağlam kamu maliyesinin sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak yatırımı teşvik eden ve borçlanmaya ilişkin yönergeler içeren reforme edilmiş bir borç freni önerdi.

Alman ekonomisi

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde sıfır olarak açıklanan büyüme oranıyla teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü artık kendi üretmesi ve otomotiv endüstrisinde duraklamalara yol açan “çip kıtlığı” da ekonomiyi baskılayan unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun süreceği değerlendiriliyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini 8 Ekim’de revize ederek yüzde 0,2’ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027’de de yüzde 1,4 büyümesini öngörüyor.