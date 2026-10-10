Bundesbank: Avrupa'da kamu borcu riskleri arttı

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Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Michael Theurer, Avrupa'daki son tahvil satış dalgasının, yatırımcıların kamu borçlarının kontrol altına alınmasına ilişkin çabalardan endişe duymaya başladığını gösteren "açık bir uyarı işareti" olduğunu söyledi.

Theurer, mali ve siyasi belirsizliğin devlet tahvili piyasalarını etkileyebildiğini belirterek, "Şu anda sistemik bir kamu borcu krizi yok ancak riskler belirgin şekilde arttı." dedi.

Ancak Theurer, mevcut durumda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) müdahalesini gerektirecek, temelde sürdürülemez bir piyasa eğilimi görmediklerini söyledi.

Almanya için mali konsolidasyon çağrısı

Bundesbank'ın da orta vadede harcamaların gözden geçirilmesini ve kaynakların büyümeyi destekleyen yatırımlara yönlendirilmesini savunduğunu belirten Theurer, Almanya'nın mali konumunun Avrupa ve dünya genelindeki birçok ülkeye göre daha güçlü olduğunu ancak borç seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Theurer, bu nedenle Almanya'nın da mali konsolidasyona yönelmesi gerektiğini ifade etti.