Bundesbank Başkanı Nagel: Petrol şoku ECB için faiz artışını seçenek haline getirebilir

Zürih’te ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Nagel, enerji fiyatlarındaki şokun Avro Bölgesi’ndeki uzun vadeli enflasyon hedeflerini saptırması halinde ECB’nin para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Faiz artışı konusunun ECB’nin son Yönetim Konseyi toplantısında da gündeme geldiğini hatırlatan Nagel, “Haziran ayında tekrar bir araya geleceğiz ve yeni veriler ışığında kararımızı vereceğiz.” ifadesini kullandı.

Gözler 11 Haziran’daki verilerde

Nagel, 11 Haziran’da gerçekleştirilecek bir sonraki Yönetim Konseyi toplantısında ekonomik büyüme ve fiyat gelişmelerine ilişkin güncel öngörülerin masaya yatırılacağını belirtti.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme kaydedilmemesinin faiz artışı argümanını güçlendireceğini kaydeden Nagel, karar alma sürecinde önümüzdeki birkaç haftalık gelişmeleri yakından takip edeceklerini bildirdi.

Analistlerin büyük çoğunluğu, son toplantıda mevduat faizini yüzde 2 seviyesinde sabit tutan ECB’nin, 11 Haziran’daki toplantıda ilk faiz artış kararını almasını bekliyor.

ECB anketi: Faizler yükseliyor, enflasyon 2026’da %2,9’a çıkabilir

Avrupa Merkez Bankası'ndan bu sene 2 faiz artırımı bekleniyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, hem Haziran, hem de Eylül aylarında çeyrek puanlık artışlar öngörüyor; bu da bu sene en az iki faiz artışı anlamına geliyor.

Ankette enflasyonun bu yıl yüzde 2,9'a yükseleceği tahmin ediliyor; son ankette bu oran yüzde 2,8'di. Analistler, enflasyonun 2027'de yüzde 2,1'e düşeceğini ve 2028'de Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine ulaşacağını öngörüyor.

Anket, gelecek Mart ayında bir faiz indirim olacağını gösteriyor. Bunun nedeni kısmen kötüleşen ekonomik beklentiler.

Analistler, 2026 yılı için büyüme beklentilerini yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e düşürdü. Euro Bölgesi'nin 2027'de yüzde 1,3 ve 2028'de yüzde 1,5 oranında büyüyeceği öngörülüyor.