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Bundesbank Başkanı Nagel'den ECB'ye yönelik şahin faiz mesajı

Avrupa'da dezenflasyon sürecindeki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki yapışkanlık, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaşma döngüsünü yeniden gündeme taşıdı. Bundesbank Başkanı Nagel, faiz artışı seçeneğinin korunması gerektiğini belirtti.

MERVE KORNİK
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Bundesbank Başkanı Nagel'den ECB'ye yönelik şahin faiz mesajı
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ECB'nin para politikasına ilişkin şahin ton güçleniyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, çekirdek enflasyondaki dirençli seyrin sürmesi halinde ECB'nin politika faizinde yukarı yönlü ayarlamaya gidebileceğini belirtti.

Nagel, IMF'nin yıllık toplantıları kapsamında Bangkok'ta gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Yönetim Konseyi'nin elindeki opsiyonları henüz tüketmediğini vurguladı.

Sıkılaşma döngüsünde alan var

ECB'nin mevcut fazda iki kez faiz artırımına gittiğini anımsatan Nagel, mevcut konjonktürün korunması durumunda ilave sıkılaşmanın gündeme gelebileceğini ifade etti.

Para politikası aktarım mekanizmasının gecikmeli etkilerine rağmen, fiyat istikrarı açısından yukarı yönlü risklerin varlığını koruduğunu söyledi.

Mevduat faizi için 25 baz puan fiyatlanıyor

Para piyasaları, ECB'nin aralık toplantısında mevduat faizinde 25 baz puanlık artışa gidebileceğini fiyatlıyor.

Nagel'in açıklamaları, piyasadaki şahin beklentiyi teyit eden bir sözlü yönlendirme olarak değerlendirilirken, kısa vadeli tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketi destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

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