Bundesbank, ekonominin durgunlaşmasını bekliyor

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik mayıs ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisi üzerinde çok sayıda yükün devam ettiği ve ABD hükümetinin sıkılaştırılmış gümrük tarifesi politikasının ülke ekonomisine daha fazla yük eklediği ifade edildi.

Bu durumun özellikle zor rekabet koşulları ve zayıf taleple mücadele eden Alman ihracat sektörünü etkilediğine yer verilen raporda, ABD'nin ticaret politikasının sonucu olarak avrodaki yükselişin ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, ABD hükümetinin gümrük vergisi politikasının Alman sanayisini yılın ikinci çeyreğinde yavaşlatmasının muhtemel olduğu belirtilerek, “Bundesbank, ekonominin ikinci çeyrekte durgunlaşmasını bekliyor.” ifadesi yer aldı.

Bundesbank raporunda, yeni federal hükümetin bürokrasiyi azaltma, dijitalleşmeye destek ve yatırım için vergi teşvikleri gibi koalisyon anlaşmasının ekonominin büyümesini güçlendirebilecek arz yönlü girişimler içerdiği belirtilerek, federal hükümetin genişlemeci mali politikasının kısa vadede ekonomi üzerinde olumlu etkisi olmayacağına vurgu yapıldı.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve ekonomi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

Öte yandan, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 oranında büyüyerek, resesyona girmekten kurtulmuştu.

Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise dün ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.