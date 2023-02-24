Bundesbank/Nagel: ECB faizleri Mart'tan sonra da arttırmalı

Manşet enflasyon, gördüğü zirvenin oldukça altında olmasına rağmen, enflasyonun dayanıklılığının önemli bir göstergesi olan temel fiyat artışı geçen ay yüzde 5,3'lük rekor seviyeye çıkarak, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde takılıp kalması riskini artırıyor.

Nagel, "Görünüşe göre çekirdek enflasyon Mart'tan sonra da çok yüksek seviyelerde kalacak ve yalnızca yavaş bir şekilde düşecek. Bu nedenle, Mart'tan sonra daha fazla faiz artırımının, önemli faiz artırımlarının gerekli olabileceğini göz ardı etmiyorum." yorumu yaptı.

Piyasa ECB'de 75 baz puanlık bir artışı göz ardı etmezken, güvercin politika yapıcılar, özellikle 20 ülkeden oluşan euro bölgesinin güneyinden üyeler, faiz oranlarının artık ekonomik büyümeyi kısıtladığını savunarak daha ölçülü adımlar çağrısında bulunarak geri adım atıyor.

Bu noktaya itiraz eden Nagel, ECB tarihindeki en sert parasal sıkılaştırma döngüsüne rağmen oranların henüz kısıtlayıcı olduğunu düşünmediğini kaydetti.

Parasal sıkılaştırmayı erkenden durdurmanın çok büyük bir risk olacağını söyleyen Nagel "Bu önemli bir hata olacaktır" dedi.