Bunge ve Viterra'dan 18 milyar dolarlık birleşme

Dünyanın en büyük tarımsal ticaret şirketlerinden birinin kurulmasını sağlayacak birleşme, Bunge'nin küresel rakipleri Archer Daniels Midland ve Cargill karşısında rekabet gücünü artıracak.

Viterra hissedarları, yaklaşık 6.2 milyar dolar değerinde 65.6 milyon Bunge hissesi ve yaklaşık 2 milyar dolar nakit alacaklar. Bunge ayrıca Viterra'nın 9.8 milyar dolarlık borcunu üstlenecek.

Piyasa değeri yaklaşık 14 milyar dolar olan ve yaklaşık 2.7 milyar dolar net borcu bulunan Bunge, satın alım işleminin yüzde 75'ini hisse senediyle, yüzde 25'ini nakit olarak ödeyecek.

Bunge ve Viterra'nın birleşmesi sonucunda oluşacak şirketin piyasa değeri 34 milyar dolar olacak.

Bunge, yağlı tohum işlemede dünya lideri konumunda. Fakat analistler, Bunge'nin ve Viterra'nın büyük işletmelerinin Kanada ve Arjantin'de düzenleyici kurum incelemeleriyle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Cargonave'nin verilerine göre, Bunge geçen yıl hayvan yemi ve biyoyakıt yapımında kullanılan temel ürünlerin dünyadaki en büyük tedarikçisi olan Brezilya'da en büyük mısır ve soya fasulyesi ihracatçısı olmuştu. Viterra da bu ülkede üçüncü en büyük mısır ihracatçısı ve yedinci en büyük soya fasulyesi ihracatçısı olmuştu.

Cargonave'nin verilerine göre, iki şirket birlikte 2022 yılında Brezilya'nın mısır ihracatının yaklaşık yüzde 23.7'sini ve soya fasulyesi ihracatının da yüzde 20.9'unu yaptı.