Bütün dikkatler bu veride olacak: Piyasa ne tepki verebilir?

Dünya genelinde enflasyon yavaşlarken, buna karşın iş gücü tarafının hala güçlü kalması yatırımcıların karar alma süreçlerini etkiliyor. Bugün ABD'de açıklanacak ekim ayı tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Verilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu vermesi beklenirken; sürpriz gelebilecek bir veriyle piyasalar üzerinde hareketlenme olabilir.

ABD tarım dışı istihdam verisi Türkiye saati ile (TSİ) 15.30’da açıklanacak. Analistler, tarım dışı istihdamın eylülde 180 bin civarında artmasının tahmin edildiğini belirterek, iş gücü piyasasındaki olası yavaşlamanın ABD'de Fed'in amaçladığı şekilde ekonomik aktivitenin hız kaybettiği sinyalini vereceğini söyledi. Tarım dışı istihdam ekimde 336 bin kişi artmıştı.

Dün ülkede açıklanan verilerin de enflasyon baskılarının azalmaya devam ettiği şeklinde yorumlandığını ifade eden analistler, bu durumun Fed'in faiz artış döngüsünde sona gelindiği öngörülerini desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentileri ve Fed'in faiz artışlarında sona gelindiği öngörüsüyle tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün de yaklaşık 8 baz puan düşerek yüzde 4,67'ye indi.

Piyasa ne tepki verebilir?

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veriyle, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed daha şahinleşebilir. Bu da küresel borsa endekslerinde baskı, dolarda güçlenme, ABD tahvil faizlerinde yükselme ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskılanma yaratabilir. Verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed’den güvercin mesajlar gelebilir. Bu durumda ise, dolar endeksinde geri çekilme, altın fiyatlarında ise yukarı yönlü bir harekete şahit olabiliriz.