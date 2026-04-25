Büyük teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar alarm veriyor

Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett’e göre, S&P 500 şirketleri 2025 yılı sonunda, bir önceki yıla göre daha az kişiyi istihdam etti. Bu, 2016’dan bu yana ilk kez görülen bir durum oldu.

ABD’nin en büyük şirketlerinin omurgasını oluşturan beyaz yakalı çalışanlar için göstergeler, son 10 yılın en zorlu dönemine işaret ediyor.

Hartnett’in değerlendirmesine benzer şekilde iş gücü piyasasına dair yeni soğuma sinyaller her hafta geliyor.

Geçen hafta Fed’in Bej Kitap raporunda, şirketlerin maliyetleri düşürmek ve uzun vadeli taahhütlerden kaçınmak için geçici ve sözleşmeli çalışanları tercih edebileceklerini fark ettikleri belirtildi.

Perşembe günü ise hem Meta hem de Microsoft, iş gücünü azaltma planlarını açıkladı. Bu adımlar, şirketlerin kendi kurumsal kültürleriyle de uyumlu şekilde gerçekleşti.

Meta, yaklaşık 8 bin çalışanını, yani iş gücünün yüzde 10’unu azaltacağını ve 6 bin açık pozisyonu kapatacağını duyurdu. Microsoft ise üst düzey yöneticiler dışındaki çalışanlarının yaklaşık yüzde 7’sine işten ayrılma teklifi sundu. Bu tekliften yararlanabilmek için çalışanın yaşı ile kıdeminin toplamının 70’in üzerinde olması gerekiyor.

Şirketler bu süreci yumuşak bir dille sunsa da ya da daha doğrudan yöntemlerle uygulasa da, yapay zekâ dönüşümüne liderlik eden en büyük şirketlerden ikisinin kadrolarını küçültme yoluna gitmesi, mevcut ekonomik ortamın neden bu kadar hassas ve gergin hissedildiğini ortaya koyuyor.

Hisse senetleri rekor seviyelerde bulunuyor. Yapay zekâ modellerinin yetenekleri hızla gelişmeye devam ediyor. Ancak bu dönüşümün merkezindeki büyük şirketlerde iş fırsatları giderek azalıyor.