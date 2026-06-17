Büyüme mi, yapısal tıkanma mı? IMF'nin Bosna-Hersek raporu Balkanlar için ne anlama geliyor?

Küresel piyasalarda devam eden enflasyonist baskılar ve Avrupa genelindeki talep daralması, Balkan coğrafyasındaki gelişmekte olan ekonomileri doğrudan etkilemeye devam ediyor. IMF heyetinin Bosna-Hersek genelinde yürüttüğü kapsamlı saha incelemelerinin ardından yayınlanan resmi raporda, ülkenin üretim ve ihracat kapasitesindeki yavaşlamaya dikkat çekildi. Finansman maliyetlerinin yüksek kalması ve dış ticaret ortaklarındaki durgunluk gerekçe gösterilerek, daha önce iyimser bir çizgide tutulan yıllık büyüme beklentisi %2 barajına indirildi. Bu hamle, makroekonomik görünümde kırılganlığın arttığını gösterirken, bölge genelinde bir durgunluk riskini de beraberinde getiriyor.

Bütçe açıkları ve kamu harcamaları mercek altında

Yayınlanan analiz raporunda, büyüme hızındaki düşüşün yanı sıra ülkenin mali yapısındaki kırılganlıklar da en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Kamu sektöründeki yüksek maaş artışlarının ve sosyal transfer harcamalarının bütçe dengelerini kronik bir şekilde zorladığı vurgulanıyor.

Mevcut harcama politikasının sürdürülmesi halinde bütçe açıklarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının %2,7 seviyesine tırmanabileceği öngörülüyor. Heyet başkanı liderliğinde hazırlanan tavsiye metninde, borç sürdürülebilirliğinin korunması adına acil olarak kamu harcamalarında frene basılması ve bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesi gerektiği açıkça ifade ediliyor. Yatırımların durma noktasına gelmemesi için verimsiz teşviklerin budanması gerektiği uyarısı da ön planda bulunuyor.

Faiz katılığı ve yapısal reform zorunluluğu

Fiyat istikrarı tarafında ise enerji ve gıda fiyatlarındaki küresel gevşemeye rağmen, hizmet sektöründeki ücret artışlarının çekirdek enflasyonu yüksek tutmaya devam ettiği belirtiliyor. Merkez Bankası politikalarının ve bankacılık sektöründeki likidite oranlarının yakından izlenmesi gerektiği aktarılırken, olası risklere karşı sermaye tamponlarının güçlü tutulması tavsiye ediliyor. İç pazardaki kredi daralması, yerel işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırarak iç talebin baskılanmasında çarpan etkisi yaratıyor.

Ekonominin orta vadeli potansiyelini yukarı taşımak adına yeşil enerji dönüşümü, dijitalleşme ve iş gücü piyasası reformlarının hızlandırılması gerektiği paylaşılan raporda; yapısal adımların gecikmesi durumunda bölgedeki büyüme oranlarının uzun süre bu düşük bantta sıkışıp kalacağı uyarısı yapılıyor. Bölgesel altyapı projelerinin askıya alınması riski, yabancı sermaye girişlerini de baltalama riski barındırıyor.