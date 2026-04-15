Büyüme sancısı ve enerji prangası: Avrupa ekonomisi kendi labirentinde mi kayboluyor?

Avrupa ekonomisi, yapısal reformlar ve dijital dönüşüm hamleleriyle yeni bir toparlanma evresine girmeyi planladığı bu kritik dönemde, jeopolitik risklerin beraberinde getirdiği beklenmedik maliyet şokları ve arz güvenliği endişeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Güncel makroekonomik veriler ışığında bölge genelindeki büyüme tahminleri radikal bir biçimde aşağı yönlü revize edilirken, özellikle Almanya ve Fransa gibi sanayi lokomotifi ülkelerde yükselen enerji girdi maliyetlerinin üretim çarklarını hissedilir derecede yavaşlatması, kıtanın küresel rekabet gücünü de doğrudan tehdit etmektedir. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) fiyat istikrarını koruma amacıyla faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutma konusundaki kararlı tutumu yatırım iştahını ciddi şekilde baskılarken, enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyonu yeniden tetikleme ihtimali finansal piyasalardaki tedirginliği en üst seviyeye taşımaktadır.

Fiyat baskısı ve üretim kayıpları arasında sıkışan reel sektör

Bölge genelinde manşet enflasyon, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin dolaylı etkileriyle birlikte hedeflenen güvenli sınırların oldukça üzerinde kalmaya devam ederek para politikası yapıcılarının manevra alanını kısıtlamaktadır. Bu kronik fiyat baskısı, bir yandan hanehalkının reel alım gücünü sistematik olarak eritip iç tüketimi zayıflatırken, diğer yandan piyasaların büyük bir umutla beklediği faiz indirim döngüsünü tam bir belirsizlik ve politika çıkmazına sürüklemektedir. Üretim cephesinde ise sanayi endekslerinin yılın ilk çeyreğinden itibaren kaydettiği belirgin küçülme, imalat sektöründe son on yılın en keskin daralma sinyallerinden biri olarak kayıtlara geçmekte ve savunma harcamalarındaki zorunlu artışların yarattığı sınırlı destek, genel sanayi gerilemesinin yarattığı boşluğu doldurmakta yetersiz kalmaktadır.

Para politikasında yol ayrımı ve faiz projeksiyonları

ECB’nin yılın geri kalanında izleyeceği faiz projeksiyonları, ekonominin ‘yumuşak iniş’ yapıp yapamayacağını belirleyecek en kritik unsur olarak öne çıkarken, banka yönetiminden gelen sinyaller parasal sıkılaşmanın bir süre daha korunabileceğine işaret etmektedir. Finansal piyasalarda yılın ikinci yarısı için beklenen kademeli faiz indirimi senaryoları, enerji fiyatlarındaki yapışkanlık ve hizmet sektöründeki ücret artışları nedeniyle risk altına girerken; ECB’nin faizleri uzun süre yüksek tutması, borçlanma maliyetlerini artırarak halihazırda durgun olan inşaat ve yatırım harcamalarını daha da daraltma potansiyeli taşımaktadır. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki spekülatif dalgalanmalar enflasyon beklentilerini yukarı yönlü beslemeye devam ederken, reel sektörün yüksek finansman maliyetleri altında rekabet etmeye çalışması ekonomik dayanıklılığı her geçen gün daha fazla test etmektedir. Mevcut küresel konjonktür ve bölge içi dinamikler; Avrupa ekonomisini bu ağır maliyet şoku karşısında köklü bir yapısal dönüşüme mi zorlayacak yoksa kıtayı uzun yıllar sürecek bir ekonomik durgunluğun ve sosyal refah kaybının içine mi hapsedecek?