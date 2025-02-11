BYD-DeepSeek iş birliği! Hisseler rekor seviyeye çıktı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, otonom sürüş teknolojisine önceki temkinli yaklaşımını değiştirerek, DeepSeek ile gerçekleştirdiği iş birliği ile sürücü destek sistemlerine tam anlamıyla yatırım yapma kararı aldı. Bu açıklamanın ardından şirket, Hong Kong borsasında hisselerini rekor seviyeye taşıyarak yüzde 4’ün üzerinde bir artış yaşadı ve 345 Hong Kong doları (44,24 dolar) ile tarihi zirveye ulaştı. Geçen hafta ise BYD'nin 10 Şubat'taki etkinliği öncesinde hisseler yaklaşık yüzde 21 oranında değer kazanmıştı.

BYD'nin kurucusu ve CEO'su Wang Chuanfu, canlı yayında, gelişmiş akıllı sürüş sistemlerinin artık emniyet kemerleri ve hava yastıkları gibi standart güvenlik özellikleri haline geleceğini belirtti.

Otomobil üreticisi, tüm araç serisinde 'DiPilot' adı verilen bir sürücü destek sistemi sunacağını duyurdu. Bu sistem, 69 bin 800 yuan (9 bin 555 dolar) fiyatla satışa sunulacak düşük maliyetli bir aracı da kapsıyor.

İlk Çinli otomobil üreticisi olacaklar

Nomura analistlerine göre, BYD'nin 70 bin yuan altındaki bir araçta bu tür gelişmiş sürücü destek özellikleri sunan ilk Çinli otomobil üreticisi olması bekleniyor. Analistler, "BYD, geçtiğimiz yıl fiyat indirimi stratejisinden, 2025'te fonksiyonel iyileştirmelere geçiş yaparak rekabet stratejisini değiştiriyor" dedi.

BYD, ayrıca Çinli DeepSeek start-up'ından yapay zeka teknolojisini, yeni sürücü destek sisteminin en gelişmiş versiyonuna entegre edeceğini duyurdu. Bu tür sistemler, yazılım, yapay zeka ve kameralar veya diğer sensörler kullanarak aracı kontrol eder ve insan müdahalesine olan ihtiyacı en aza indirir.

Sino Auto Insights'in kurucusu ve yönetici direktörü Tu Le, "DeepSeek entegrasyonu çok önemli çünkü artık BYD, rakiplerinin sunduğu benzer akıllı özellikleri sunmak için kendi yerli yapay zeka teknolojisiyle çalışabiliyor. Bu, BYD'yi tekrar teknolojik özelliklerin temposunu belirleyen konuma getiriyor" dedi.

İki yıl önce kullanılmaya başlanmıştı

Çinli otomobil üreticileri, iki yıl önce sürücü destek sistemlerini, Çin'in yoğun rekabet içeren elektrikli araç pazarında öne çıkmak için kullanmaya başlamıştı. Ancak, BYD yönetimi, Mart 2023'te yaptığı açıklamada, 'akıllı sürüş' konusunda otonom araçlarla ilgili bir kaza durumunda sorumluluğun belirlenmesinin zor olduğunu belirtmişti. Yine de, gelişmiş yardımcı sürüş teknolojilerinin genel güvenliği artırma potansiyeline sahip olduğunu kabul ettiler.

"20'den fazla modelinin lansmanı yapıldı"

BYD, pazartesi günü akıllı araçların yol koşullarını izleyerek tehlikeleri engelleyeceğini ve büyük veri ve yapay zeka modelleri sayesinde teknolojinin zamanla gelişeceğini söyledi.

BYD'nin yeni sürücü destek teknolojisiyle donatılmış 20'den fazla modelinin lansmanı yapıldı. Ancak şirket, globaldeki kullanılabilirlik hakkında bir açıklama yapmadı.

Çin'deki sürücü destek yazılımının yaygınlaşması, düzenleyici kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı, ancak giderek daha fazla yerel yönetim, şehir içi yoğun trafikte sürücü destek yazılımlarının kullanılmasına izin veriyor.