Çalışanlar halka arz sonrası bir gecede milyonerler kulübüne girdi! Artık milyar dolarlık servetleri var

İsveçli fintech devi Klarna’nın New York borsasındaki halka arzı, sadece kurucularını değil, onlarca çalışanını da milyonerler kulübüne taşıdı. Şirketin hisseleri ilk işlem gününde yüzde 43’e varan artış gösterdi.

Borsa performansı Klarna’nın piyasa değerini 17 milyar dolara taşıdı

Klarna, bu hafta New York borsasında işlem görmeye başladı ve ilk gününde büyük bir çıkış yakaladı. Şirket ve yatırımcıları, halka arz sürecinde 1,37 milyar dolar toplarken, hisse fiyatı 40 dolar olarak belirlenmişti. Ancak işlem gününde hisseler 52 dolara kadar yükseldi ve günü 45,82 dolardan kapattı. Bu performans, Klarna’nın piyasa değerini 17 milyar dolara taşıdı.

40’tan fazla çalışan milyon dolar barajını aştı

Halka arzın ardından, Klarna’nın mevcut ve eski çalışanlarından en az 37’si, sahip oldukları hisse senetleri sayesinde milyon dolar barajını aştı. Startup yayın organı Sifted’in analizine göre, bu çalışanlar şirketin sunduğu hisse opsiyonlarından büyük kazanç sağladı.

Kurucular ve üst düzey yöneticiler servetine servet kattı

Şirketin kurucularından Sebastian Siemiatkowski, 25,6 milyon hisseyle yaklaşık 920 milyon dolarlık bir servete ulaştı. 2012’de şirketten ayrılan diğer kurucu Victor Jacobsson ise 31,4 milyon hisseyle 1,1 milyar dolar değerinde bir portföye sahip. Jacobsson’un hisselerinin yüzde 2,5’ini satmayı planladığı bildirildi.

Üst düzey yöneticiler de büyük kazanç elde etti. Ürün ve tasarım direktörü David Fock’un 600 binden fazla hissesi 21,6 milyon dolar değerinde. CFO Niclas Neglén’in 280 bin hisseyle 10 milyon dolarlık, CMO David Sandström’ün ise 290 bin hisseyle 10,4 milyon dolarlık portföyü bulunuyor.

Klarna’nın ilk milyonerleri 2021’de ortaya çıkmıştı

Bu, Klarna’nın ilk kez çalışanlarını milyoner yapması değil. 2021’de şirketin değeri 45,6 milyar dolara ulaştığında, yaklaşık 75 çalışan yedi haneli servete sahip olmuştu. O dönemde, şirket hisselerinin sadece yüzde 0,0022’sine sahip olanlar bile milyon dolar barajını aşmıştı.

Teknoloji devleri çalışanlarını zengin ediyor

Klarna’nın başarısı, teknoloji sektöründe çalışanların servetini artıran tek örnek değil. Nvidia, 2019’dan bu yana yüzde 3.000’lik hisse artışıyla 36 bin çalışanının büyük bölümünü milyonerlere dönüştürdü. Canva, Ağustos ayında 42 milyar dolarlık değerlemeyle çalışanlarına hisse satışı imkânı sundu. Palantir ve OpenAI gibi şirketler de çalışanlarına milyonlarca dolarlık bonuslar ve hisse fırsatları sağlıyor.