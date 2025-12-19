Capital Economics: 2026’da küresel ekonomi ılımlı büyüyecek

Yapay zekanın ekonomik faydalarının güçlenmesiyle ABD’nin diğer bölgelerden daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. Diğer bölgelerde benimseme süreci geride kalırken, ABD’nin öne çıkacağı öngörülüyor.

Çin’in teknolojik gelişiminin ise derin yapısal dengesizliklerini telafi etmesi beklenmiyor. Ülke deflasyonist baskılarla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

Gelişmiş ekonomilerde, özellikle Avrupa’da mali baskılar piyasalarda dönemsel dalgalanmalara yol açacak. Bu nedenle 2026 küresel ekonomik görünümü, ılımlı büyüme ile birlikte artan bölgesel farklılıklar ve volatilite riskleriyle şekillenecek.