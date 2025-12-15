Capital Economics: Çin’de büyüme zayıflayabilir

Capital Economics ekonomisti Zichun Huang, Kasım ayına ait ekonomik verilerin, büyük ölçüde mali harcamalardaki geri çekilmenin etkisiyle, ekonomide geniş tabanlı bir zayıflamaya işaret ettiğini ifade etti.

Huang’a göre, merkezi hükümetin tahvil ihraçlarını yeniden artırmasıyla birlikte mali harcamaların gelecek yılın başlarında toparlanması bekleniyor. Bu durumun, son dönemdeki yavaşlamanın derinleşmesini önlemeye yardımcı olabileceğini belirten Huang, buna karşın 2026 yılının genelinde ekonomik büyümenin 2025’e kıyasla en azından bir miktar daha zayıf kalmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Ekonomist, uzun süredir devam eden gayrimenkul sektöründeki durgunluğun ekonomiyi baskılamayı sürdürebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, geçen hafta düzenlenen Merkez Ekonomik Çalışma Konferansı’ndan gelen sinyallerin, 2026 yılında ek politika desteğinin sınırlı düzeyde kalacağına işaret ettiğini kaydetti.

Huang, bu unsurların bir araya gelmesiyle birlikte Çin ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha temkinli bir büyüme patikasında ilerleyebileceğini değerlendirdi.