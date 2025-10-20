Capital Economics: Çin'in büyüme rakamları gerçeği abarttı

Capital Economics'in resmi GSYH büyüme rakamına alternatif kendi hesaplaması, Temmuz ve Ağustos aylarında büyümenin yıllık bazda ortalama yüzde 3,5'in altında olduğunu gösteriyor.

Evans-Pritchard, Eylül'ün faaliyet verilerinin karışık olmasına rağmen çeyreklik GSYH büyümesinin toplamda çok az değişmesi gerektiğini kaydetti.

Çin'in büyümesinin giderek ihracata daha fazla bağımlı hale geldiğini ve bu durumun iç talepteki yavaşlamayı dengelediğini ifade eden Evans-Pritchard, "Bu gelişme modeli sürdürülebilir değil ve bu nedenle yetkililer tüketici harcamalarını desteklemek için çok daha proaktif adımlar atmadıkça orta vadede büyüme daha da yavaşlama riski altında" dedi.