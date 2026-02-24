Capital Economics: Japonya ekonomisinde sorun iş gücü daralması

Takaichi, yetersiz iç sermaye girişinin büyümenin önündeki temel engel olduğunu savunurken, Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, düşük GSYH büyümesinin esasen daralan çalışma çağındaki nüfustan kaynaklandığını, verimlilik artışının ise benzer ekonomilerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu ifade etti.

Thieliant, Japonya’nın büyük sermaye stokunun ekonominin arz potansiyelini desteklediğini vurguladı. Yanlış teşhisin, iş gücü açığını telafi edecek yeterli göçmen politikasının uygulanmaması ve kaynakların yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek sanayi politikaları gibi hatalı adımlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Çalışma gücü kısıtlarının devam etmesiyle birlikte genişlemeci maliye politikasının, enflasyonu Japonya Merkez Bankası’nın %2 hedefinin üzerinde daha uzun süre tutabileceği ve uzun vadeli tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabileceği belirtildi.