Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikada gevşemeye yol açmayabilir

Capital Economics analisti Marcel Thieliant, Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki kabinenin, Şinzo Abe’nin ilk dönemlerinden bu yana en popüler yönetim olduğunu ve iktidar koalisyonunun meclisteki çoğunluğunu "neredeyse kesin" olarak artırmasını beklediğini ifade etti.

Buna karşın Thieliant, daha güçlü bir siyasi yetkinin otomatik olarak daha gevşek bir mali politika anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Geçen yıl kabul edilen ve akaryakıt vergi ek yükünü düşüren, elektrik fiyatlarını azaltan büyük ek bütçenin, ilave mali genişleme ihtiyacını zayıflattığını kaydetti.

Analiste göre Japonya, 2026 mali yılına ilişkin düzenli bütçesinde zaten harcamaları artırmayı planlıyor. Bunun ötesinde bir mali gevşeme için yeni bir ek bütçe gerekeceğini belirten Thieliant, Japonya’nın genellikle bu tür ek bütçeleri yalnızca büyük doğal afetler veya ciddi ekonomik sarsıntılar gibi olağanüstü durumlarda gündeme aldığını hatırlattı.