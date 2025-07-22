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Capital Economics: Tarifeler ABD'de imalat sektörünü canlandırmaya yetmez

Capital Economics'ten Thomas Ryan, ticaret tarifeleri yoluyla ABD imalatını canlandırma çabalarının sektörde önemli bir canlanmaya yol açması pek olası değil.

Haber Merkezi
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Capital Economics: Tarifeler ABD'de imalat sektörünü canlandırmaya yetmez
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Trump yönetiminin gümrük tarifeleri, ilaç ve motorlu taşıtlar gibi sektörlerde sınırlı bir yeniden yer değiştirmeyi teşvik edebilirken, daha geniş kazanımlar kısıtlı görünüyor.

Ryan, tekstil ve makine gibi sektörlerde gelişmekte olan ekonomilerdeki düşük maliyetli işgücünün hakimiyetini sürdürdüğünü ve bunun da ABD üretimini daha az rekabetçi hale getirdiğini belirtti. Buna ek olarak, kalifiye işgücü eksikliği yerli imalatın büyümesini engellemeye devam ettiğini savundu.

Fabrika istihdamındaki herhangi bir artış siyasi bir kazanım olsa da Ryan, imalatın ABD ekonomisinin nispeten küçük bir bileşeni olarak kalmasının muhtemel olduğunu savunuyor. Küresel rekabet ve işgücü piyasasındaki kısıtlamalar da dahil olmak üzere sektörün karşı karşıya olduğu yapısal zorluklar, çoğu sektörde ticari korumacılığın potansiyel faydalarından daha ağır basmakta.

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