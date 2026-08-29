Capital Economics: Warsh faiz artırımına hazır

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşması, ekonomistler ve piyasa uzmanlarından ilk değerlendirmeleri almaya başladı.

Capital Economics, Warsh'ın enflasyonda yakın dönemde anlamlı bir iyileşme görülmemesi halinde faiz artışına hazır olan FOMC üyelerine daha belirgin biçimde yaklaştığı görüşünde.

Capital Economics'ten şahin mesaj vurgusu

Capital Economics analistleri, konuşmanın para politikası açısından daha şahin bir anlam taşıdığı görüşünde. Kuruma göre Warsh, enflasyonda kısa vadede anlamlı ilerleme görülmemesi halinde faiz artırmaya hazır olduklarını belirten Fed yetkilileri Christopher Waller ve Lisa Cook'un da bulunduğu FOMC içindeki merkez gruba daha belirgin şekilde yaklaştı.

Capital Economics, faiz artışlarının kesin olmadığını ancak ekonomik büyümenin güçlü kalması ve aylık çekirdek PCE enflasyonunun bekledikleri gibi fazla yüksek seyretmeye devam etmesi halinde Warsh'ın faiz artışını desteklemeye hazır olduğunun sinyalini verdiğini belirtti.

Kurumun mevcut tahmini ilk faiz artışının aralık ayında yapılması yönünde. Ancak gelecek enflasyon verilerinin güçlü gelmesi halinde Warsh'ın açıklamalarının daha erken bir faiz artırımına kapıyı açık bıraktığı değerlendirildi.