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Capital Economics'ten ABD için enflasyon tahmini

Capital Economics, "ABD'de enflasyon yüzde 3-4 aralığına tırmanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Capital Economics'ten ABD için enflasyon tahmini
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Capital Economics'e göre, Trump yönetiminin gümrük vergisi planlarının büyük bölümünü hayata geçirmesi halinde enflasyon oranı yüzde 3-4 aralığına tırmanabilir.

Trump'ın gümrük tarifelerinin başlangıçta TÜFE üzerinde fazla bir etkisi olması beklenmiyordu, ancak Başkanın gümrük tarifelerini diğer ülkelerle işbirliğini zorlamak için bir önlem olarak kullanma isteği şirket yöneticilerini endişelendiriyor.

Capital Economics, “Trump sürekli olarak diğer ülkelerin gümrük tarifelerinin bedelini ödeyeceğini iddia etti - bu da yabancı ihracatçıların rekabetçi kalmak için fiyatlarını düşürerek bu tarifeleri absorbe etmek zorunda kalacaklarına inandığını gösteriyor” dedi ve geçmiş örneklerin bu varsayıma ters düştüğünü hatırlattı.

ABD'de 12 aylık tüketici enflasyonu şu anda yüzde 2,9 seviyesinde seyrediyor.

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