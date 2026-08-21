Capital Economics'ten kritik değerlendirme: BoJ faiz artıracak mı?

Capital Economics'in analizinde, Japonya'nın ultra gevşek para politikasından çıkış sürecinde kararlı adımlar attığı vurgulandı. Kurum, BoJ'un parasal sıkılaştırma temposunu artırarak politika faizini önümüzdeki yıl %2'lik nötr orana ulaştıracağı yönündeki tahminini korudu. Yıllarca negatif faiz politikasıyla yönetilen ekonomide, küresel maliyetlerdeki tırmanış karar alıcıların stratejilerini değiştirmesine zemin hazırlıyor.

Enflasyonist baskılar kararı tetikliyor

Piyasalarda yakından takip edilen gelişmeler, artan fiyat baskılarının BoJ yetkililerini politika duruşunu gözden geçirmeye yönelttiğini gösteriyor. Ülkede kronikleşen deflasyonist eğilimin kırılması ve tüketim harcamalarındaki maliyet artışları merkez bankasının işini zorlaştırıyor. Özellikle ücret pazarlıklarının güçlü seyretmesi, enflasyonun kalıcı bir zemine oturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tablo, para otoritesinin önümüzdeki toplantılarda atacağı adımların sınırını daraltırken, piyasalar BoJ'un hamlelerine odaklanmış durumda. Yılın geri kalanında açıklanacak büyüme ve istihdam verileri, bu stratejik değişim sürecinin hızını belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, tahvil piyasalarındaki olası dalgalanmalara karşı pozisyonlarını bu doğrultuda güncelliyor. Küresel fonlar ise BoJ'un atacağı olası adımların pariteler üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Böylece BoJ'dan gelecek her mesaj, Asya piyasalarının yönünü tayin eden temel unsur haline geliyor.